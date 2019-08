Bollestad blir skulda for farleg villreineksperiment på Hardangervidda

innenriks

Jakta på villreinbukkane starta 10. august og er allereie godt i gang. Det er vedtatt å skyte 1.850 storbukkar i flokken for å teste dei for skrantesjuke. Vidare er det om fem år planlagt å flytte delar av Hardangerflokken til Nordfjella for å erstatte flokken på 2.200 dyr som vart skotne vinteren 2017/2018 på grunn av sjukdommen.

Else May Borten Norderhus (Ap), som sit i energi- og miljøkomiteen på Stortinget, reagerer sterkt på planane.

– Dette er ikkje rein som er sjuke. Dei skal skytast ned for å bevise at dei ikkje er sjuke, men det vil uansett ikkje kunne gi 100 prosent sikkerheit. Eg meiner det er grotesk å skyte ned så mange bukkar i ein stamme som er raudlista, når usikkerheita er så stor. Vi må heller ta grep viss vi oppdagar at nokon har vorte sjuke, seier Norderhus til NTB.

Villreinflokken på Hardangervidda er Noregs største og tel anslagsvis 7.000 dyr.

– Eit stort ansvar

Norderhus er særleg bekymra for kva tapet av ei stor mengde storbukkar vil gjere med resten av flokken.

– Storbukken har ei viktig rolle med å verne simlene og kalvane. Ungbukkane klarer ikkje å ta den rolla. Vi kan komme til å sjå ei skeiv kjønnsfordeling, at paringstida blir forskuva og at forseinkingar gjer at kalvane blir fødde for seint og simlene ikkje blir godt nok restituert for vinteren. Då kan neste vinter bli ei hard prøving for mange villreinar, seier Norderhus.

– Landbruksminister Olaug Bollestad har eit stort ansvar for korleis det går med stammen på sikt, etter så dramatiske inngrep, seier Ap-politikaren.

NOAH: Bryt med eigenverdien til dyra

Ho åtvarar òg sterkt mot planen om å flytte delar av den attverande flokken til Nordfjella allereie etter fem år som planlagt, og seier smitten då framleis kan vere i jorda.

– Ekspertar har sagt det kan ta ti til femten år før området er friskmeldt, seier ho.

Kritikken blir støtta av dyrevernsorganisasjonen NOAH.

– Vi ser ikkje korleis nokon kan stille seg fagleg bak ei slik diagnostisk nedskyting, når ein uansett ikkje får noka sikkerheit mot smitte. Det er lite i samsvar med prinsippet om eigenverdien til dyr, seier NOAH-leiar og veterinær Siri Martinsen.

Ho meiner den relativt raske flyttinga tyder på at det er jaktinteressene i området som blir prioritert over dyrevelferd.

Viser til risikovurderingar

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF) seier ho meiner det er i samsvar med prinsippet om eigenverdien til dyr å skyte så mange dyr, sjølv om sjukdom ikkje er påvist.

– Skrantesjuke er ein svært alvorleg sjukdom for hjortedyr som fører med seg stor liding og sikker død. Det er no vi har moglegheit til å redde villreinbestanden, og det er det klare målet til styresmaktene. Det einaste vi veit med ganske stor sikkerheit, er korleis det går viss ein berre ventar. Den metoden er grundig utprøvd i Nord-Amerika med eit dramatisk resultat. Når det gjeld eigenverdien til dyr, handlar det ikkje berre om enkeltdyr, men også kva som er til beste for flokken, skriv Bollestad i ein e-post til NTB.

Når det gjeld frykta for at det store uttaket av storbukkar kan skade dynamikken i flokken, seier Bollestad at ho held seg til ekspertane i Miljødirektoratet, som seier at den reproduktive økologien til villreinen er ganske robust for å takle skeive kjønnsforhold i ein kortare periode.

Når det gjeld flyttinga til Nordfjella, viser Bollestad til at fagekspertisen har anslått ein brakkleggingsperiode på fem år før villrein kan førast tilbake.

(©NPK)