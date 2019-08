Opprydding av atomavfall på Kjeller kan koste over 4 milliardar kroner

innenriks

Årsaka til den kraftige auken er at det er 14 gonger meir atomavfall på Kjeller enn det som vart antatt då dei førre anslaga vart gjort, ifølgje ein rapport frå DNV GL.

Der utgreiinga for tre år sidan anslo ein prislapp på vel 890 millionar (2016-kroner) for å rydde opp på Kjeller, anslår no DNV GL kostnadene til 3,6 milliardar, skriv Teknisk Ukeblad (TU).

I tillegg opererer Stortinget – som må behandle og vedta ei slik investering – med ein eigen formel for utrekning av sannsynet for at kostnadene ligg innanfor dette anslaget. Då vil utgiftene totalt kunne komme opp i rundt 4.5 milliardar kroner, ifølgje rapporten frå DNV GL som TU har fått tilgang til.

Den siste atomreaktoren på Kjeller stengde før sommaren etter at det vart oppdaga alvorlege korrosjonsskadar.

– Rapporten er grundig og får fram kor omfattande, kompleks og krevjande oppgåve det er å bygge ned atomanlegga på Kjeller, skriv Institutt for energiteknikks administrerande direktør Nils Morten Huseby i ein e-post til TU.

Når det gjeld Haldenreaktoren, har Aftenposten tidlegare avdekt at kostnadene for å stenge og rive denne òg vil bli langt høgare enn antatt. Ifølgje den nye rapporten frå DNV GL vil dei totale utgiftene òg her komme opp i over 4 milliardar kroner.

