Politiet held moglegheita open for at Manshaus samarbeidde med nokon

innenriks

Det kjem fram av rettsavgjerda frå Oslo tingrett måndag.

– Slik retten ser det, finst det òg nærliggjande fare for at den sikta vil forspille bevis om han ikkje blir halden isolert. Politiet held framleis moglegheita open for at den sikta kan ha samarbeidd med andre om terrorhandlinga. Det er grunn til å frykte at han vil søke å påverke etterforskinga gjennom andre innsette om han ikkje blir halden isolert, skriv tingrettsdommar Jannicke Johannesen.

Varetekt til 9. september

Manshaus vart 12. august varetektsfengsla i fire veker med brev- og besøksforbod, og i tillegg fekk han fjorten dagar i full isolasjon. Dette er no utvida med ytterlegare fjorten dagar og gjeld dermed ut heile den inneverande fengslingsperioden til 9. september.

Spørsmålet om framleis isolasjon vart ifølgje NRK behandla som såkalla kontorforretning, altså utan at partane var til stades i retten.

21 år gamle Philip Manshaus gjekk laurdag 10. august til angrep på moskeen Al-Noor Islamic Centre på Skui i Bærum. Han fyrte av skot, men ingen vart alvorleg skadd i skytinga. I tillegg til å vere sikta for terror, er han sikta for å ha drepe den 17 år gamle stesøstera si Johanne Ihle-Hansen.

Observasjon

Den sikta var onsdag førre veke gjennom ein over tre timar lang psykiatrisk observasjon på politihuset i Oslo. Undersøkinga skal avklare om det er behov for ei fullstendig rettspsykiatrisk utgreiing. Målet er, så langt det er mogleg, å avklare i kva grad Manshaus var strafferettsleg tilrekneleg då stesøstera vart drepne og han angreip moskeen i Bærum.

– Det er veldig få drapssaker der dette ikkje blir gjort, har forsvararen for sikta, advokat Unni Fries, sagt til NTB.

Ho trur det vil bli gjennomført ein full observasjon, særleg fordi domstolen uansett vil ønske å ha dette greidd ut.

(©NPK)