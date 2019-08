Politiet undersøker båtbrannar i Hordaland

innenriks

Politiet melde om brannane ved Kobbavik i Fitjar like før klokka 2 natt til måndag. Første melding gjekk ut på at det skulle brenne i ein fritidsbåt i Kråkevegen i Fitjar. Klokka 2.42 opplyste politiet at det brann i fire båtar og at dei var heilt overtende.

Politiet vil ikkje sjå bort frå at brannen kan vere påsett. Dei sette politihund i arbeid for å søke etter moglege spor.

Operasjonsleiar Victor Fenne-Jensen i Sørvest politidistrikt seier det er måten flammane kan ha spreidd seg mellom båtane på som har ført til at politiet undersøker brannane nærare.

– Ingen vitne har meldt seg om observasjonar i tida før brannen, seier Finne-Jensen.

– Hundesøket førte ikkje fram, og arbeidet til politiet på staden er avslutta. Dei utbrente båtane vil bli undersøkte kriminalteknisk, og så vil dette òg bli eit forsikringsoppgjer for dei som eig båtane, seier operasjonsleiaren til NTB.

Båtane vart totalt utbrent. Ved 5.30-tida måndag morgon dreiv brannvesenet framleis ettersløkking staden og Stord lensmannskontor vil etterforske saka vidare.

Politiet har ingen opplysningar om at det skal vore personar i båtane som har tatt fyr.

