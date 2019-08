Breibandleverandør utsette vedlikehald på grunn av dataspel – valde valnatta i staden

innenriks

Breibandleverandøren opplyste i ein e-post til fibernettkundane sine at dei utset eit planlagt vedlikehald på fibernettet fordi det kolliderte med lanseringa av dataspelet World of Warcraft Classic, ifølgje Stavanger Aftenblad.

Det er venta at fleire millionar personar vil benke seg framfor skjermen for å spele. Lyse la derfor i staden vedlikehaldsarbeidet til natt til 10. september – valnatta.

– Det hadde jo vore hyggeleg om Lyse kunne tatt litt omsyn til at det er val i Noreg, seier SV-politikar Eirik Faret Sakariassen. Han er sjølv Lyse-kunde og karakteriserer 10. september som eit «veldig ugunstig tidspunkt».

Vedlikehaldet dreier seg om ei teknisk oppdatering som vil medføre nedetid på opptil to timar for cirka 50.000 Altibox-kundar i Rogaland.

Dersom dette skjer på valnatta, kan det, ifølgje Faret Sakariassen, føre til problem for både stemmeteljarar og politikarar som sit i forhandlingar og er avhengig av kommunikasjon med andre.

Lyse tar sjølvkritikk for valet av nytt tidspunkt. Teknologidirektør Atle Soma i Lyse seier dei no vil utsette vedlikehaldet endå ein gong, for at det ikkje skal lage problem valnatta.

Han beklagar òg at det blir mange beskjedar for kundane.

