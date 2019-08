Dale avviser fullstendig auke av rushtidsavgift i byane

innenriks

Dale lovar å følgje kvar krone i reduserte bompengar heilt til lommebøkene til bilistane, seier han til Dagbladet.

Måndag foreslo Oslo Venstre ei dobling av bompengetakstane i rushtida i Oslo og reduksjonar resten av døgnet for å oppfylle bompengeavtalen.

Men samferdselsminister Jon Georg Dale frå Frp strekar under at det er han som bestemmer.

– For Frp er det ikkje aktuelt etter å ha inngått ein avtale for å få ned bompengetrykket for folk flest, å doble taksten for dei som ikkje har eit alternativ til bilen, seier Dale til Dagbladet.

Og det svaret er endeleg, for det er vegdirektøren som forhandlar bypakkane. Og sjefen til vegdirektøren er samferdselsministeren.

Han seier at det er opp til byane korleis avtalen om bypakkene skal administrerast.

– Ein variant er å ta pengane som staten gir, til å innføre bompause mellom klokka 17 og 20. Du kan òg ha satsreduksjonar eller eit passeringstak i månaden. Det har eg tenkt å ha ein dialog med byane om, seier Dale.

– Men det vi seier i avtalen, er at bompengane skal ned – og dei skal ned kvart år. Det er jo derfor vi har sete og forhandla i tre månader, ikkje for at ein skal finne ein lur måte å omgå heile grunnlaget for forhandlingane.

(©NPK)