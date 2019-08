Dialog mellom politiet og muslimske trussamfunn

innenriks

Det går fram av eit brev frå Politidirektoratet til politimeistrane som vart sendt fredag ettermiddag. Hensikta med møtet er å informere og førebygge utryggheit i muslimske miljø.

– Eg meiner leiinga i muslimske trussamfunn må vere kjent med korleis trusselbildet for valdeleg ekstremisme mot muslimar og moskear er, og dei bør få informasjon om kva politiet gjer for å førebygge. I tillegg ønsker eg at politimeistrane lyttar til innspel frå leiarane i moskeane om kva dei forventar og kva dei sjølv kan bidra med i det førebyggande og tryggleiksskapande arbeidet, seier Bjørnland.

Der det allereie er gjennomført dialogmøte i etterkant av terrorangrepet i Bærum blir det ikkje forventa at det blir innkalla til nytt møte. Politidirektøren ber dei aktuelle politimeistrane vurdere om den etablerte dialogen i tilstrekkeleg grad tar vare på behovet for å skape tryggleik.

– Det er viktig at informasjonen som blir gitt, er einskapleg. Mediedekninga har bidratt til å skape ei oppfatning om at politiet har hatt konkret informasjon om auka farenivå eller truslar mot moskear utan å ta tak i det. Eg trur dialogen med dei muslimske miljøa kan bidra til å korrigere ei slik oppfatning, seier Bjørnland.

Politidirektoratet vil invitere leiinga i Islamsk Råd Noreg og Muslimsk Dialognettverk til eit dialogmøte på nasjonalt nivå.

