KrF seier nei til fleire skattekutt etter bompengeavtalen

innenriks

Avtalen mellom regjeringspartia som inneber auka løyving til kollektivtrafikk og kutt i bompengar, vil koste om lag 2 milliardar kroner i året. Avtalen varer ti år, så den totale prislappen for staten vil ende på rundt 20 milliardar kroner.

Finanspolitisk talsmann Tore Storehaug i KrF seier til Klassekampen at det vil vere lite rom igjen for fleire skattelettar på grunn av avtalen. I Granavolden-plattforma lovar regjeringa kutt i skatte- og avgiftsnivået i Noreg. Partiet avviser at bompengeavtalen kan opne for å bruke meir av oljepengane.

– Nei, dette betyr hardare prioritering. Vi kan ikkje ha store skatte- og avgiftslettar. Vi kan heller ikkje legge opp til ei overstimulering av norsk økonomi eller ein rask bruk av oljepengar, seier Storehaug til avisa.

Onsdag og torsdag skal regjeringa møtast for å legge siste hand på statsbudsjettet for 2020. Då må dei nye utgiftene for bompengeavtalen dekkast inn.

Høgres finanspolitiske talsmann Henrik Asheim seier det er mogleg å hente noko av gevinsten i det statlege selskapet Nye Veier for å finansiere bomavtalen og seier det framleis er handlingsrom i budsjettet. Finanspolitiske talsmann Sivert Bjørnstad i Frp ser ikkje at avtalen vil hindre andre lettingar i skatt eller avgift.

– I eit budsjett på 1.350 milliardar kroner er det ikkje noko problem å frigjere 2 milliardar kroner. Det viktigaste er å bake kaka større, seier han.

