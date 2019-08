Mats Grimsæth får Tabuprisen 2019

innenriks

Rådet grunngir tildelinga med at Grimsæth som naturfotograf, seglar, foredragshaldar og suksessrik eventyrar med over 16.000 følgarar på Instagram, stod fram på verdsdagen for psykisk helse 10. oktober i fjor og fortalde om eigen angst.

Grimsæths «åpenhet har ryddet vei for at flere unge, særlig gutter, nå føler seg i stand til å be om hjelp hvis de strever med psykiske belastninger og selvmordstanker», heiter det mellom anna i grunngivinga.

– Delen som rapporterer om psykiske plager i ungdomstida er høg, og gutar er overrepresentert blant dei som tar sitt eige liv kvart år. Vi trur at mange unge menn ikkje snakkar om korleis dei har det, og at dei derfor oppsøker hjelp altfor seint, eller ikkje i det heile. Openheit bryt tabu, og Mats Grimsæth har ved å fortelje historia si bidratt til at fleire ber om hjelp. Openheit reddar liv, seier Tove Gundersen, generalsekretær i Rådet for psykisk helse, i ei pressemelding.

Tabuprisen er ein heiders- og ærespris frå Rådet for psykisk helse som kan tildelast personar, organisasjonar og verksemder som gjennom ord og handling gjer ein innsats for å bygge ned fordommar om psykisk helse, bryte tabu, fremme inkludering, omtanke og openheit om psykisk helse.

I fjor fekk «Helsesista» – Tale Maria Krohn Engvik – prisen. Andre tidlegare vinnarar er mellom anna Jakob Margido Esp, Kjell Magne Bondevik, Ingvar Ambjørnsen, Gunn-Rita Dahle, Karin Yrvin, Linnéa Myhre og Libe Rieber-Mohn.

