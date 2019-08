Noregs Bank vil at oljefondet skal eige meir i USA

innenriks

Det går fram av eit brev Noregs Bank har sendt regjeringa, skriv E24.

Avkastinga på aksjar i Nord-Amerika har dei siste åra vore høgare enn i Europa. I fjor fall dei europeiske aksjane til oljefondet med 13,5 prosent, medan aksjane i Nord-Amerika berre fall 3,7 prosent.

– Rådet til banken er at den geografiske fordelinga bør justerast vidare i retning av friflytjusterte marknadsvekter ved å auke fordelinga til aksjar i Nord-Amerika og redusere fordelinga til aksjar i utvikla marknader i Europa, heiter det i brevet.

Ved utgangen av andre kvartal var aksjane fordelte på Nord-Amerika med 42 prosent og Europa med 33 prosent. I tillegg kjem Asia/Oseania og framveksande marknader.

Finansminister Siv Jensen seier det er viktig at rammeverket for investeringane til fondet er godt og oppdatert. I november i fjor vart Noregs Bank bedt om å komme med innspel for den geografiske fordelinga av aksjar.

– Vi skal fram mot våren 2020 vurdere om det er behov for å gjere justeringar i indeksen. Analysane frå banken er eitt av innspela vi får i dette arbeidet, seier Jensen.

