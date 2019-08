Riksadvokaten: Lokalt politi tar ikkje Økokrim-meldingar nok på alvor

innenriks

Det blir mellom anna vist til ei lang rekke meldingar som Eininga for finansiell etterretning (EFE) i Økokrim sender over til politidistrikta. Meldingane blir beskrivne som «grundige og godt dokumenterte», men likevel blir mange av dei lagt bort.

– Delen bortleggingar utan etterforsking er for høg, og det blir dessutan ofte nytta uriktig grunnlag for bortlegginga. Når politidistrikta får slike gjennomarbeidde meldingar, er det lite tilfredsstillande å registrere at dei ikkje blir tatt på tilstrekkeleg alvor og gitt nødvendig prioritet, skriv Riksadvokaten, som varslar at saka vil bli følgt opp.

Det omfattande tilsynet vart gjennomført i mai i år, mellom anna for å undersøke korleis betringstiltaka etter Transocean-saka fungerer.

Blir ikkje sende vidare

Tilsynsrapporten trekker òg fram andre utfordringar i forholdet mellom Økokrim og lokalt politi.

Medan politidistrikta må behandle alle saker som høyrer inn under dei, vel Økokrim sjølv kva for saker som skal takast til behandling. Kriteriet er at det skal vere «svært alvorlege» lovbrot.

Riksadvokaten reagerer på at Økokrim ikkje automatisk vidaresender «avviste» saker til dei lokale distrikta, men i staden ofte opplyser i eit standardsvar til meldar at saka òg kan meldast til lokalt politi.

– For den alminnelege borgar som meiner seg utsett for økonomisk kriminalitet, vil det kunne fortone seg underleg dersom ei sak som allereie er meldt til éin del av politiet, må meldast på nytt for å bli behandla.

Økokrim blir bedt om å vurdere å innføre ein rutine med at melde saker som ikkje blir vidare forfølgd, blir sende over til rette politidistrikt til behandling.

– Det vil neppe vere ei stor belasting for politidistrikta, påpeikar Riksadvokaten.

Styringsgrupper

Delar av tilsynsrapporten kan sjåast i lys av Transocean-saka.

Saka strekte seg frå 2005 til 2016 og har vorte omtalt som den største skattesaka i noregshistoria. Økokrim hevda opphavleg at om lag 10 milliardar kroner i skatt vart unndratt, men saka enda med full frifinning for tre tiltalte skatterådgivarar og Transocean-selskap.

Økokrim har fått kraftig kritikk for måten etterforskinga vart gjort på og har i etterkant tatt fleire grep.

Mellom anna skal ei styringsgruppe fungere som «kvalitetssikrar» av påtalevedtak, noko Riksadvokaten har sett nærare på i tilsynet sitt.

– Fleire av dei tilsette opplyste at bevisvurderinga ofte vart inngåande diskutert i styringsgruppemøta, og at dei hadde god nytte av tilbakemeldingane som der vart gitt, heiter det i tilsynsrapporten.

– Tilfredsstillande

Og vidare:

– Dei tilsette understreka at det var «stor takhøgde» i møta for avvikande haldningar og motførestillingar, og det var tryggande for den påtaleansvarlege at sentrale avgjerder vart forankra i styringsgruppa, noko som for statsadvokatane hadde ein verdi i seg sjølv, skriv Riksadvokaten.

Konklusjonen er at ordninga «synest å vere tilfredsstillande og velfungerande».

Økokrim får likevel påpakning for at det er «klart forbetringspotensial» når det gjeld utforminga av tiltaleavgjerder.

– Gjerningsskildringa i tiltalane vi har gjennomgått, er av varierande kvalitet, er noko av det som blir trekt fram.

