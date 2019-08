Russiske kjernevåpen langs grensa til Noreg

innenriks

Før nedrustingsavtalen var våpena i Sovjetunionen retta mot USA, med ei rekkevidde på 10.000 kilometer eller meir.

– Det som skjer i desse dagane, er at Russland har brote denne avtalen om å ikkje ha mellomdistanse kjernevåpen. Dei plasserer ut, både langsmed dei baltiske landa, men også langs grensene våre, nye typar kjernevåpen, som det er mellomdistanse på, seier forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen til Forsvarets forums podkast Krig & Sånn.

Iskander-systemet

Forsvarssjefen viser til ei fråsegn sjefen for E-tenesta, generalmajor Morten Haga Lunde, kom med i fjor i samband med den opne trusselvurderinga dei legg fram kvart år. Det opplyser talspersonen hans, major Roar Wold, til NTB.

Han fortalde då at det russiske missilsystemet Iskander er overført til nordområda ikkje langt frå grensa til Noreg.

Iskander er eit bakkebasert langtrekkande presisjonsvåpen med ei rekkevidde på rundt 500 kilometer. Ifølgje E-sjefen har Russland ved fleire høve flytta rundt på systemet for å markere misnøya si.

Flyttinga til Petsjengadalen under øvinga hausten 2017 gjorde at mål i store delar av Nord-Noreg var innanfor rekkevidda til missila. Frå Petsjenga til Korpfjell grensestasjon er det cirka 17 kilometer.

To nye system

Tysdag skreiv The Barents Observer at det nye missilsystemet Tor-M2DT òg er utplassert i same området. Ifølgje den russiske flåten er formålet å sikre luftrom og forsvarsevne.

Tidlegare denne månaden vart det kjent at flåten allereie har plassert ut det nye Bal-kystmissilsystemet på Sredny-halvøya ved Barentshavet. Det har ei rekkevidd på opptil 150 kilometer. Systemet ligg 70 kilometer frå Vardø, skreiv nettavisa.

Utplasseringa er antatt å vere meint som eit mottiltak mot radaren som no blir bygd i Vardø.

(©NPK)