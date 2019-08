SAS blir saksøkt etter pilotstreiken

innenriks

Pilotstreiken i SAS frå 26. april til 3. mai førte til at omtrent 4.000 flygingar vart innstilt, noko som ramma over 370.000 passasjerar.

– Tolmodet vårt er slutt i denne saka, og no ønsker vi å få stadfestinga til retten på at SAS har eit erstatningsansvar, seier Andreas Hermansson, landssjef for Airhelp i Noreg.

Ekstraordinær

Finansdirektør Torbjørn Wist i SAS seier til NRK at selskapet har betalt for hotellopphald og annan kompensasjon for ramma passasjerar.

– Denne streiken var ein lovleg streik, der vi ikkje hadde noka evne til å tvinge folk tilbake på jobb. Det er ei ekstraordinær hending utanfor kontrollen til selskapet, og då gjeld ikkje denne avgifta, seier han til NRK.

Rettssak i Sverige

Airhelp viser til ein EU-dom frå i fjor og meiner flyselskapet er erstatningspliktig ved ein streik. Selskapet meiner passasjerane ikkje berre har rett til å få refundert billettpengane, men om ein standardisert kompensasjon dersom ein kjem fram meir enn tre timar forseinka. Ifølgje EUs EC261-regelverk kan passasjerar få opptil 600 euro.

Saka mellom SAS og Airhelp skal prøvast i rettssystemet i Sverige, der flyselskapet har hovudkontoret sitt.

– Airhelp går til sak i Sverige og Danmark med mål om å få saka inn for EU-domstolen. Avgjerda frå EU-domstolen vil dessutan skape presedens for korleis erstatningssaker i samband med streik blir behandla i framtida, både i Noreg og resten av Europa, seier Hermansson.

