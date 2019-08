Vedum får ein rett Venstre frå Breivik

innenriks

– Heilt bevisst bruker Sp det mest verknadsfulle trikset i marknadsføringspsykologien: Forsterk oppfatningar og fri til kjensler hos målgruppa, skriv Breivik i innlegget.

– Lite, eller ikkje noko, snakkar dei om kva for ein alternativ politikk og løysingar Sp har for å motverke dei sterke kreftene som dreg menneske, makt og arbeidsplassar til dei største byane, skriv Venstres parlamentariske leiar på Stortinget.

Knappe to veker før kommunevalet seglar Senterpartiet i kraftig medvind på meiningsmålingane, medan Venstre i lang tid har slite og lege under sperregrensa på nasjonale målingar.

Populist?

Noko av Sp-oppgangen blir forklart med at partiet i seks år no har kunna dyrke opposisjonsrolla. Venstre har for sin del støtta Solberg-regjeringa sidan 2013 og gjekk i fjor vinter inn i henne.

Breivik går i rette med fleire av påstandane ti Sp om at Solberg-regjeringa berre er opptatt av sentralisering. Venstre-nestleiaren slår fast at det å flytte statlege arbeidsplassar ut av Oslo, er vanskeleg fordi motkreftene er sterke.

– Sp av alle, som i åtte år sat i ei fleirtalsregjering og i realiteten administrerte ei storstilt sentralisering, burde vite det betre enn nokon. I staden protesterer og nærast latterleggjer dei kommunereforma og takkar nei til å vere med på å tilføre kommunane endå fleire oppgåver, ressursar og arbeidsplassar, skriv han.

«Seier det vi meiner»

Vedum seier for sin del at han berre seier det han meiner, mellom anna at det er feil å tvinge kommunar eller fylke til å slå seg saman, kutte i pendlarfrådrag eller snu avgiftspolitikken utan å tenke på «korleis han slår ut geografisk og sosialt».

– At Breivik er usamd i det, må han få lov til. Det er ei ærleg sak, seier Sp-sjefen til NTB, og seier at partiet meiner det same no som for fire år sidan.

– Då vart vi kalla bakstreverske, medan vi no blir kalla populistar, seier Vedum.

– Breivik skriv at du frir til kjensler og forsterkar oppfatningar?

– Vi er folkevalde og møter folk. Det er ikkje slik at eg har funne på bunadsgeriljaen. Det engasjementet vi ser på Nesna og Helgeland, er heilt reelt, seier Vedum, med tilvising til folkemotstanden mot å kutte i fødetilbodet i distrikta.

– Sjå debatten

Men Breivik meiner Sps sjølvstendegaranti blir lite anna enn ein garanti for «ytterligere sentralisering og mange skuffede velgere». Han meiner òg at Sp sviktar på det andre tunge verktøyet for å motverke sentralisering, nemleg gode kår for næringslivet.

– Igjen frir Sp til kjensler og oppfatningar og hevdar at forskjellen på ein god og dårleg næringspolitikk for distrikta, er meir middel enn det regjeringspartia løyver til breiband og regionale utviklingsmiddel.

Vedum meiner for sin del at regjeringa, mellom anna i skattepolitikken sin, har ført ein politikk som «systematisk har ramma Distrikts-Noreg hardast».

Også i bompengedebatten har Sp «gitt inntrykk av at de er mer mot bompenger enn Frp», underforstått at det blir mindre bompengar med Sp, meiner Breivik.

– Blir det mindre bompengar med Sp, Vedum?

– Vi kutta bompengane med 430 millionar i det alternative budsjettet vårt. Det er sjølvsagt ingen revolusjon, men ville gitt litt mindre bompengar.

Retorisk ber Breivik veljarane sjå på NRKs utspørjing av Vedum for å gjere seg opp ei meining om i kva grad populismestempelet er fortent eller ikkje.

(©NPK)