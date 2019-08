Ap tilbake og Frp fram på ny måling

innenriks

I Vårt Land-målinga blir Frp utpeika til månadens vinnar med ein framgang på 2,7 prosentpoeng. Også Senterpartiet gjer det bra, med ein oppgang på 1,7 prosentpoeng frå sist måling i juni.

Arbeidarpartiet går tilbake med heile 3,8 prosentpoeng. Partisekretær Kjersti Stenseng erkjenner at målinga er dårleg nytt for partiet.

– Sjølv om tal spriker frå lågt 20-tal til 29 prosent om dagen, blir innspurten no viktig for oss. Vi har berre éin ting å gjere: Det er å prate om Aps politikk om arbeidsplassar i heile landet og korleis vi kan demme opp for regjering vi har i dag gjennom å gi folk trygt Ap-styre i kommunane, seier ho til avisa.

Hovudårsaka til den dårlege Arbeidarparti-målinga er ikkje lekkasje til Senterpartiet, men at partiet samla mistar tre gonger så mange veljarar til SV og Raudt som dei gjer til Sp. Anslagsvis 50.000 Ap-veljarar støttar no SV – medan 20.000 støttar Sp.

Resultata i målinga (endring i prosentpoeng frå valet i 2015 i parentes):

Ap 22,2 prosent (-10,8), H 22,8 prosent (-0,4), Senterpartiet 16 prosent (+7,5), Frp 11,7 prosent (+2,2), SV 6,3 prosent (+2,2), MDG 5,7 prosent (+1,5), Raudt 5 prosent (+3), KrF 4,4 prosent (+1), Venstre 3,1 prosent (-2,4).

