Få heiltidsjobbar for helsefagarbeidarar

Dette går fram i ei undersøking Retriever har gjort på oppdrag frå Fagforbundet, skriv Dagbladet. Berre 15 prosent av dei kunngjorde, faste stillingane i undersøkinga var på heiltid, medan fire av ti hadde under 50 prosent stillingsbrøk. Noko over to av ti hadde stillingsbrøk mellom 51 og 80 prosent.

Undersøkinga baserer seg på ledige stillingar lyst ut på nav.no i perioden mars til juni over heile Noreg.

– Denne undersøkinga stadfestar at det er ei deltidskrise. Det er spesielt ille fordi både samfunnet, kommunane, den tilsette og brukarane vil tene på at fleire blir tilsette på heiltid, seier leiar Mette Nord i Fagforbundet.

Ho seier det i Noreg vil mangle 40.000 helsearbeidarar dei neste åra, og ho seier mykje av årsaka er nettopp at folk berre blir tilsett i deltidsstillingar.

– Det er ikkje bra for brukarane, som heile tida møter nye ansikt, og det er ikkje bra for dei som jobbar i denne sektoren. Dette kan vi ikkje halde fram med, seier Nord. Ho legg til at folk ikkje vil satse på ei utdanning i helse- og omsorgssektoren dersom dei ikkje får sikkerheit om å få jobb.

