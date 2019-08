Nesten 1.200 statlege jobbar ut av Oslo under Solberg

innenriks

Næringsminister Monica Mæland (H) viser til at statlege jobbar er høgkompetansearbeidsplassar.

– Vitet er jamt fordelt her i landet, og det er ingen grunn til å konsentrere dei statlege arbeidsplassane i Oslo. No ser vi at det blir færre tilsette i departement og direktorat i Oslo, samtidig som vi flyttar statlege arbeidsplassar ut av Oslo, seier ho til NTB.

Statsråden minner om at Vegdirektoratet no etablerer 270 arbeidsplassar rundt om i landet.

– Med den utflyttinga vil regjeringa ha flytta dobbelt så mange statlege arbeidsplassar ut av Oslos arbeidsmarknadsregion som dei raudgrøne, og vi vil halde fram arbeidet dei neste åra, seier Mæland.

Blir spreidd rundt

På lista til Kommunal- og moderniseringsdepartementet, skil i tillegg til Vegdirektoratet, nokre større omstruktureringar seg ut:

* 100 jobbar blir flytta til Bergen i samband med etablering av Nasjonalt klageorgan for helsetenesta.

* 70 nyetablerte jobbar i Kristiansund, mellom anna løns- og rekneskapssenteret til politiet.

* 64 nyetablerte arbeidsplassar i Kristiansand gjennom selskapet Nye Veier.

* 58 nyetablerte jobbar på Tynset i samband med oppbygginga av Norsk helsearkiv.

Også Førde, Steinkjer, Stavanger og Hamar har fått titals nye statlege arbeidsplassar som følgje av nyetableringar eller utflytting sidan maktskiftet i 2013.

Slår dei raudgrøne

Ifølgje tal frå Kommunal- og moderniseringsdepartementet flytta dei raudgrøne partia ut eller nyetablerte rundt 240 arbeidsplassar utanfor Oslo i perioden 2009 til 2013.

I dei fire tidlegare åra vart det flytta ut og nyetablert rundt 1.127 statlege arbeidsplassar utanfor Oslo.

Av dette var likevel 810 flyttingar innanfor Oslos arbeidsmarknadsregion, nemleg 770 arbeidsplassar frå Veterinærinstituttet og Veterinærhøyskolen i Oslo til Ås og 40 arbeidsplassar i sentralforvaltninga til Kriminalomsorga til Lillestrøm.

«Ikkje konkurranse om tal»

Parlamentarisk leiar i Senterpartiet Marit Arnstad vil på direkte spørsmål ikkje svare på kor mange statlege arbeidsplassar partiet ser for seg å flytte ut viss dei får regjeringsmakt i 2021.

– Vi har ikkje tenkt å melde oss på i nokon konkurranse om tal. Vi meiner heile denne utviklinga med at statlege etatar, direktorat og styre på eiga hand får sitje å vedta sentralisering av arbeidsplassar utan at nokon tar eit heilskapleg politisk ansvar, må stoppast, seier ho til NTB.

Arnstad viser òg til at utflyttinga i Statens vegvesen blir motsvart av at den resterande delen av etaten no «truleg blir divisjonert og sentralisert».

– Statistikken til regjeringa er derfor ikkje særleg imponerande, meiner Arnstad.

Sp-toppen viser elles til at den omfattande kartlegginga til Nationen av utviklinga på området.

Talet til avisa viser at det frå 2016 til 2018 vart kutta statlege stillingar i 237 kommunar, og at totalt 400 einingar i kommunane er vedtatt nedlagt, mellom anna innan Nav og politiet. Mange statlege jobbar har òg vorte gjort private.

