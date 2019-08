Over 1 milliard uriktig delt ut i skattefunn-ordning

innenriks

Ein godt skjult EØS-regel som forbyr å gi støtte til selskap som har tapt halvparten av eigenkapitalen sin og er i vanskar, er ikkje nytta når norske bedrifter har søkt om støtte etter skattefunn-ordninga, skriv Dagens Næringsliv. No risikerer opp mot 2.000 selskap som har fått utbetalt støtte i strid med reglane sidan 2014, å måtte betale tilbake over 1 milliard kroner.

– Av om lag 4.300 selskap som kravde skattefunn-frådrag i 2017, blir det anslåtte at om lag 600 har oppfylt vilkåra for å vere i «vanskar» fordi meir enn halvparten av aksjekapitalen er tapt og selskapa ikkje er ein liten eller mellomstor bedrift yngre enn tre år, skriv kommunikasjonsavdelinga i Finansdepartementet til avisa.

Det blir anslått at denne delen utgjer 13 prosent av alle søkarar. Om lag like mange er omfatta av feilen for 2015 og 2016. EØS-regelen har ikkje vore omtalt i nokon retningslinjer for skattefunn-ordninga.

– Dette ser ganske useriøst ut. Ein bør kunne forvente at norske styresmakter forstår regelverket, seier førsteamanuensis og ekspert i statsstøtterett, Malgorzata Cyndecka, ved Universitetet i Bergen.

