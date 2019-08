PFU med knusande dom over VGs dansevideo-sak

innenriks

VG er felt for brot på dei fem punkta 3.2, 3.3, 3.7, 3.9 og 4.13 i Ver varsam-plakaten. Dei er òg felte for evalueringsrapporten om dekninga på punkta 3.3 og 3.9.

Dette er den mest omfattande fellinga nokosinne i Pressens Faglege Utval.

Klagaren i saka er Sofie, som vart sitert i den opphavlege VG-saka om dansevideoen 21. februar i år. Ho ønsker ikkje å bruke etternamnet sitt.

Sofie følgde sjølv diskusjonane i PFU som førte fram til fellinga onsdag formiddag.

– Eg har full tillit til det som har vorte sagt og er veldig fornøgd med resultatet. Eg synest det var veldig fint, sa Sofie etter PFU-møtet.

Ho seier til NTB at ho inntil vidare føler ho kan legge saka bak seg, men vil ikkje kommentere om ho vil vurdere rettslege skritt mot VG.

Evaluering felt

Mediehuset har erkjent brot på alle fem punkt når det gjaldt sjølve artikkelen om dansevideoen, men ikkje for arbeidet med evalueringsrapporten i etterkant. Her meinte Sofie at VG hadde brote Ver varsam-plakaten punkt 3.6, som går på at ein ikkje skal dele upublisert materiale.

PFU kom i staden til at VG hadde brote både punkt 3.9 – om å opptre omsynsfullt i den journalistiske arbeidsprosessen – og punkt 3.3 – om å gjere premissane klare i intervjusituasjonar då rapporten vart utarbeidd.

– Der var vi usamde med utvalet. Vi meiner prosessen med evalueringa var grundig og god, men når utvalet kjem til ein annan konklusjon, kan vi berre ta det til etterretning, seier VGs sjefredaktør Gard Steiro til NTB.

Har erkjent

Når det gjeld dei andre punkta, understrekar han at VG allereie har erkjent brot på Ver varsam-plakaten.

– Den fråsegna som gjeld sjølve saka, er eigentleg i tråd med våre eigne konklusjonar i evalueringa, seier han.

I VGs sak frå 21. februar omtalar avisa ein kort videosnutt der Sofie og Ap-politikar Trond Giske dansar på Bar Vulkan i Oslo – ein episode ho sjølv opplevde som uproblematisk, men som fekk ei heilt anna framstilling i VG.

– Skamplett

PFU kom med kraftig kritikk av VG under møtet.

– Det er ein skamplett i norsk pressehistorie når det gjeld arbeidsmetode, og det er eg veldig lei meg for på vegner av standen min, sa journalist Liv Ekeberg, som er ein av elleve personar i utvalet som har behandla klaga.

Ekeberg sa vidare at saka er skadeleg for tilliten publikum og potensielle kjelder har til korleis journalistar jobbar.

Tok for lang tid

– Det er viktig at dette blir snudd og vendt og diskutert. Det er bra at VG har gått såpass langt i erkjenning av feil. Med det sagt, tok det altfor lang tid før den erkjenninga kom og det omstridde sitatet vart trekt, seier ho.

Øyvind Kvalnes omtalte saka som presseetisk omfattande.

– Eg ser for meg at dette er ei sak både media sjølv og journaliststudentar kjem til å henge seg opp i lang tid. Her er det mykje lærdom om korleis ein ikkje skal oppføre seg i forhold til kjelder, sa han.

(©NPK)