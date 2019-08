Rapport: Nordmenn drikk minst i Norden

innenriks

Dei norske tala er per 2016 og inkluderer taxfree- og grensehandel. Til samanlikning drikk danskar over 14 år i gjennomsnitt 9,1 liter rein alkohol, ifølgje 2017-tal.

Rapporten vart lagt fram under ei samling for alkoholmonopola i verda, som blir halden i Oslo tysdag og onsdag denne veka. Samlinga omfattar 17 delstatar i USA og halve Canada, og dessutan dei nordiske landa Noreg, Sverige, Finland, Island og Færøyane.

– At alkoholforbruket i Noreg er relativt lågt kan tyde på at vinmonopolordninga fungerer etter hensikta. Samfunnsoppdraget vårt er å sikre ansvarleg sal av alkohol. Derfor er dette gledelege tal for oss, seier Elisabeth Hunter, konstituert administrerande direktør i Vinmonopolet.

