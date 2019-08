Regjeringa vil samle statlege tilsette i eigne hus i distrikta

innenriks

Den nye modellen for «Statens hus» som regjeringa vil prøve ut, inneber at mindre avdelingar av statlege etatar skal flytte inn under same tak på mindre stader, skriv NRK. Målet er å skape statlege forvaltningsmiljø i distrikta.

– Det er ein fornuftig måte å opptre på. Du får fagmiljø, fleire menneske som jobbar saman, seier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H) til kanalen.

Ifølgje Mæland blir det jobba med løysingar som inneber å flytte tilsette frå Oslo, men også allereie etablerte arbeidsplassar. Tiltaket skal setjast i verk gjennom tre pilotprosjekt.

– Det er særleg interessant å gjennomføre pilotane i kommunar som nyleg er vedtatt samanslått, i sentrum som tener større bu- og arbeidsmarknadsregionar, seier Mæland.

Ho legg til at ønsket er at dette vil gjere det lettare å rekruttere og behalde kompetanse i distrikta, og ho nemner Skatteetaten, politiet, Nav og Statens vegvesen som aktuelle for tiltaket.

