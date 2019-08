27 soldatar til sjukehus etter at røykgranat gjekk av under øving i Nordland

innenriks

Uhellet skjedde i samband med opplæring hos Forsvaret, opplyser politiet. Det var i 9-tida at politiet fekk melding om at ein røykgranat hadde gått av under ei heimevernsøving på Drevjamoen, om lag tre mil nord for Mosjøen.

– Akkurat no har vi 24 personar innlagt, men vi ventar tre til, så totalt ser det ut som det blir 27, seier Gunleiv Birkeland, avdelingsoverlege ved kirurgisk avdeling ved Helgelandssykehuset Mosjøen, til VG.

Av dei mottatte pasientane er 20 lettare skadd, seks har moderate skadar, medan éin skal vere moderat til alvorleg skadd, skriv avisa Helgelendingen. Det er snakk om moderate augekadar, hudskadar og inhalasjonsskadar.

Sjukehuset vart sett i alarmberedskap etter ulykka. Pasientane blir behandla lokalt i Mosjøen, og det er sett inn ekstra personell og opna sengepostar for å ta hand om alle pasientane.

Dei første meldingane gjekk ut på at sju personar var skadde då røykgranaten gjekk av. Desse var mest utsette for røyk, men seinare kom fleire inn som også pusta inn røyk, men i eit mindre omfang.

Mange av soldatane vart køyrde til sjukehuset i Forsvarets eigne køyretøy fordi det var raskare enn å vente på ambulanse.

Oberstløytnant Bengt Henriksen, som er distriktsleiar i HV-14, seier til NRK at det kan vere helseskadeleg dersom ein pustar inn røyk over tid.

Årsaka til at granaten gjekk av, er førebels ikkje kjent. Arbeidstilsynet er varsla, og politiet har sett i gang etterforsking.

