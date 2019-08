Frp steglar over skulestreik – Venstre hyller engasjementet til elevane

innenriks

Fredag blir det arrangert både den tredje skulestreiken i rekka og nykomlingen Klimabrølet i Oslo og ei rekke andre stader i landet.

Hittil er det meldt inn skulestreik 31 stader i landet, i tillegg til dei i Oslo, Trondheim og Tromsø, og arrangørane ventar at over 10.000 elevar vil streike. I den første skulestreiken i mars deltok rundt 40.000 skuleelevar.

Frp: Skulking

Frå regjeringspartiet Frp får skulestreikarane lite støtte. Partiets energipolitiske talsmann Terje Halleland går hardt ut mot streiken og delar av opposisjonen, som han meiner legitimerer skulking.

– Det siste vi treng for å løyse klimautfordringane, er mindre kunnskap. Det er djupt problematisk at parti som MDG oppmodar elevar til å skulke skulen. Som stortingsrepresentantar bør vi stå fram som gode forbilde for dei unge, seier Halleland til NTB.

Han meiner mellom anna at det vil vere heilt uansvarleg å slutte å leite etter olje på norsk sokkel.

– Det vil føre til enorme økonomiske utfordringar her heime, samtidig som klimagassutsleppa ville ha auka globalt. Det ville rett og slett vore elendig klimapolitikk, seier Halleland.

Venstre: Ønskt læring

Venstres Abid Raja er på si side opprørt over at Halleland snakkar ned engasjementet til skuleelevane.

– Eg er heilt sikker på at å streike éin dag ikkje går utover barnas læring. Tvert om vil ein dag som dette, som handlar om å stå opp for si eiga framtid på kloden, gi dei ei forståing for demokrati som vi politikarar ønsker at dei skal ha, seier Raja til NTB.

– Amazonas brenn, isen smeltar, og temperaturane stig. Det viktigaste barna kan gjere, er å streike, seier Raja – som sjølv har tenkt å delta på Klimabrølet.

Håper på 100.000

Klimabrølet blir arrangert i Oslo og ti andre norske byar fredag. Arrangørane håper på eit oppmøte på opptil 100.000 i Oslo og 50.000 i resten av landet.

Dersom så mange kjem, er det duka for ei markering av historisk storleik. Tanken er at eit brøl frå så mange strupar verkeleg skal vekke politikarane, seier initiativtakar Even Nord Rydningen til NTB.

– Det er mogleg å avgrense den globale oppvarminga. Men det manglar ei skikkeleg brei, folkeleg oppslutning om den tøffe klimapolitikken som må til, seier Rydningen.

Ein viktig tanke bak aksjonen er å aktivere det Rydningen kallar «den tause majoriteten».

– Svært mange er bekymra for klimaendringane. Dei får no ei effektiv lågterskelmoglegheit til å vise kva dei meiner. Det som er viktig, er at vi viser fram kor mange som sluttar opp om dette, seier Rydningen, som sidan april har drive aktiv mobilisering i fagforeiningar, trussamfunn, bedrifter, korps og foreiningar.

– Vil koste

Rydningen er opptatt av at politikarane må vere ærlege om at kampen for å halde oppvarminga nede vil koste.

– Dette blir ikkje berre ein dans på grøn teknologi og smarte løysingar. Vi kjem alle til å måtte gi slepp på noko. Men dette er einaste veg å gå. Vi må kjempe for ein meir truverdig klimapolitikk, seier han og peikar på det han meiner er dobbeltkommunikasjon frå politikarane.

– Dei vernar LoVeSe og deler samtidig ut 90 nye oljeleitingskonsesjonar. Folk opplever ikkje at det er eit samla mål og ei tydeleg retning på politikken, seier han.

