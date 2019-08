Frp vil kutte meir i eigedomsskatten

innenriks

Medan budsjettkonferansen til regjeringa går føre seg, stadfestar Bård Hoksrud, Frps representant i Stortingets finanskomité, at partiet vil kutte meir i eigedomsskatten, skriv Klassekampen.

Onsdag sa regjeringspartnar KrF og finanspolitisk talsmann Tore Storehaug at det ikkje var rom for ytterlegare skattekutt etter bompengeavtalen som er inngått.

Denne oppfatninga deler derimot ikkje Frp, som ser på at det framleis er godt med handlingsrom for andre skatteletter. Bård Hoksrud følgjer no opp med at kutt i eigedomsskatten er ei prioritert sak for Frp i budsjettforhandlingane.

– Folk skal kjenne at dei sit att med litt meir i lommeboka. Kutt i eigedomsskatten vil føre til det, seier Hoksrud til Klassekampen.

Kommunane kan i dag krevje opptil 7 promille av verdien til bustaden i eigedomsskatt. Frå 1. januar neste år vil denne satsen bli redusert til 5 promille etter regjeringsvedtaket i fjor. I Granavolden-plattforma går det fram at regjeringa vil kutte denne skatten ned til 4 promille. Dette vil røre over hundre kommunar.

