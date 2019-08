Jernbanedirektoratet ber Bane Nor svare for togkaoset på Austlandet

innenriks

Jernbanen skal takle vêret som var torsdag, meiner Jernbanedirektoratet ifølgje Aftenposten.

Kraftig torevêr førte til innstilte tog på nesten alle toglinjer på store delar av Austlandet torsdag. Fleire titusen passasjerar måtte finne alternativ transport.

– Vi er nøydde til å ta det opp med Bane Nor for å finne ut kva som har skjedd, og korleis vi kan unngå at slike problem oppstår i framtida. Vi må ha ein meir robust jernbane enn det vi har i dag, seier kommunikasjonssjef Svein Horrisland i Jernbanedirektoratet.

Dei skal no be om ei forklaring frå Bane Nor, som har ansvaret for jernbaneinfrastrukturen.

Han beklagar overfor passasjerar som vart forseinka på grunn av togstansen.

– På vegner av alle som driv med jernbane, så vil eg beklage forseinkingane i dag. Det har vore ein vanskeleg dag for veldig mange, seier Horrisland.

