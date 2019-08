NHO etterlyser norsk avtale om tenester ved brexit

innenriks

Almlid er kritisk til at det berre nokre få veker før Storbritannia bryt ut av EU, ikkje er inngått nokon mellombels avtale med Noreg om utveksling av tenester, skriv Stavanger Aftenblad.

Han gir regjeringa honnør for å ha fått i hamn ein avtale som regulerer vareflyten, men seier det hastar veldig med å få ein tilsvarande avtale om tenester.

– Noreg eksporterer tenester for 40 milliardar kroner per år til Storbritannia, og dersom landet forlèt EU/EØS utan ein avtale, oppstår det ei kraftig usikkerheit for desse bedriftene, seier Almlid.

Han seier det er all grunn til å vere bekymra for brexit. Heller ikkje EU har fått på plass ein slik avtale med Storbritannia.

– Er det noko bedriftene misliker, så er det auka usikkerheit. Rammevilkåra for drifta må vere mest mogleg sikre, og det som skjer i Storbritannia, i tillegg til handelskrigen mellom USA og Kina, er akkurat det motsette.

(©NPK)