Nordmenn reiste meir utanlands og mindre innanlands i vår

Reiseundersøkinga til Statistisk sentralbyrå viser at nordmenn samla gjorde 5,6 millionar reiser med overnatting i andre kvartal. Dette var ein kraftig reduksjon frå året før, og det var dei korte feriereisene innanlands som bidrog til nedgangen.

Nordmenn gjorde under halvparten så mange korte feriereiser i andre kvartal i år som i same periode i fjor. Den tørre og varme sommaren sist år kan ha vore ei medverkande årsak til at rekordmange nordmenn valde å ta fleire korte feriereiser innanlands i fjor enn det som har vore vanleg andre år, noterer byrået.

Det vart gjort 2,5 millionar utanlandsreiser i andre kvartal i år, ein auke på rundt 30 prosent.

Fly er det vanlegaste transportmiddelet på utanlandsreiser. Ein auke i utanlandsreiser gav ein auke i mengde reiser med fly frå andre kvartal i fjor til andre kvartal i år. Tal frå Avinor viser òg ein auke i utanlandspassasjerar.

