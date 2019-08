Politiet vil ha fleire tips i forsvinningssaka på Lørenskog

innenriks

Nokon av tipsa handlar om sko, men òg om andre ting, opplyser politiinspektør Tommy Brøske i Aust politidistrikt i ei pressemelding.

Han vil ikkje gå nærare inn på kva desse tipsa gjeld, men seier at dei håpte på ein betre respons enn dei har fått til no.

– Vi gjentar derfor bodskapen om at vi ønsker at alle som har kjøpt Sprox-sko hos Sparkjøp, kontant, og i storleikane 44 til 46, tar kontakt med politiet, seier Brøske.

Hagen forsvann frå heimen sin 31. oktober i fjor. Politiet gjekk først ut med informasjon om saka 9. januar i år. Politiet opplyste då om at ho truleg var bortført, men sa like før sommaren at dei meiner ho kan vere drepen, og at bortføringa er iscenesett for å skjule drapet.

Politiet gjekk onsdag ut med bilde av eit skoavtrykk som er funne inne i bustaden.

– Dette avtrykket er det einaste der vi så langt ikkje har klart å identifisere ein eigar eller brukar. Avtrykket er funne på ein stad som tilseier at det høyrer til ein gjerningsperson, sa Brøske onsdag.

