Regjeringa vil lovfeste tilbod om karriererettleiing

innenriks

Det er i dag ingen som har plikt til å tilby karriererettleiing til befolkninga. Derfor foreslår regjeringa å lovfeste at fylkeskommunane skal ha ansvaret for å gi eit slikt tilbod.

Karriererettleiinga skal samarbeide tett med rådgivingstenesta for elevane i grunnskulen og vidaregåande skule og andre aktørar, som til dømes Nav, foreslår regjeringa.

Regjeringa har som mål at fleire skal kunne stå i jobb lenger, og karriererettleiing er eit viktig tiltak, ifølgje kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H).

– Tida då ein jobba med akkurat dei same oppgåvene i same bedrift heile yrkeslivet, er forbi. Den nye kvardagen er at vi må oppdatere kunnskapen vår gjennom eit heilt arbeidsliv, seier Sanner.

Framlegget om lovendring blir sendt på høyring med frist 29. november.

(©NPK)