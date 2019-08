Soldatar kan ha fått i seg giftig røyk

innenriks

Uhellet skjedde i samband med ein instruksjon hos Forsvaret, opplyser politiet. Det var i 9-tida at politiet fekk melding om at ein røykgranat hadde gått av under ei heimevernsøving på Drevjamoen, om lag tre mil nord for Mosjøen, melder NRK.

Til saman 15 personar var til stades då hendinga skjedde. Soldatane vart køyrde til sjukehus i eitt av Forsvarets eigne køyretøy.

Oberstløytnant Bengt Henriksen, som er distriktsleiar i HV-14, seier til NRK at det kan vere helseskadeleg dersom ein pustar inn røyk over tid.

Det var dei første sju soldatane som var mest utsette for røyk. Åtte soldatar som kom til, pusta òg inn røyk, men i eit mindre omfang. For å vere sikre, vart alle 15 sende til legesjekk.

Skadeomfanget er ukjent, men soldatane skal ifølgje politiet ha vore ved medvit då dei vart tatt til sjukehus.

Årsaka til at granaten gjekk av, er førebels ikkje kjente. Arbeidstilsynet er varsla, og politiet har sett i gang etterforsking.

(©NPK)