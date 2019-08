337 skader på elsparkesykkel i Oslo i årets sesong

innenriks

Tala gjeld over ein firemånadersperiode, frå 1. april til og med 31. juli, melder NRK.

Ifølgje skadelegevakta hadde 21 av dei alvorlege skadar, medan resten hadde lettare eller moderate skadar. Tala omfattar alle elsparkesyklar, også dei i privat eige.

I same periode registrerte Oslo skadelegevakt over 22.000 skadar totalt. Dermed utgjer skadane på elsparkesykkel 1,5 prosent av alle tilfella.

Både politiet og Trygg Trafikk ønsker strengare reglar for elsparkesyklar.

Statssekretær i Samferdselsdepartementet Tommy Skjervold (Frp) vedgår at ordninga ikkje fungerer optimalt i dag, men meiner likevel elsparkesyklane er eit viktig tilskot i byane.

– Ei ulykke er ein for mykje, og vi må bidra til haldningsskapande arbeid slik at folk på elsparkesykkel oppfører seg. Vi må få ned ulykkestala ved å sikre oss at folk oppfører seg i trafikken.

Han opplyser at Samferdselsdepartementet har invitert utleigeselskapa til eit møte i september.

– Møtet er for å høyre kva vi saman kan gjere for at det blir betre, seier Skjervold.

