Bedragerisikta Mazyar Keshvari sjukmeld ut september

innenriks

Det opplyser Keshvaris forsvarar, advokat John Christian Elden, til NTB. Den siste sjukmeldinga går ut 31. august.

Stortingsdirektør Marianne Andreassen stadfestar overfor Dagens Næringsliv at det har komme bekymringsmeldingar, men kan ikkje seie noko om innhaldet.

– Vi har tatt meldingane på alvor slik vi gjer med alle bekymringsmeldingar, og gjort vurderingane våre. Korleis dei er følgde opp, kan eg ikkje seie, men alle på Stortinget er trygge, seier stortingsdirektør Marianne Andreassen.

Mazyar Keshvari (Frp) har vore sjukmeld sidan han vart arrestert i sin eigen bustad i Rælingen i Akershus i februar. Han vart då sikta for grove truslar, og i samband med arrestasjonen gjorde politiet beslag av fleire våpen.

Frps parlamentariske leiar, Hans Andreas Limi, understrekar at Keshvari kan søke om permisjon inntil eventuell tiltale og dom er klar.

Nyleg vart skiltet på kontoret til Keshvari på Stortinget skrudd ned. No er det i staden namnet til varaen hans, Carl I. Hagen, som står på døra.

Keshvaris forsvarar, John Christian Elden, minne om at Keshvari ikkje er domfelt for nokon som helst truslar.

– Denne saka har to sider. Han har lagt seg flat når det gjeld reiserekningar, og har avvist truslar. Det er ikkje slik at han er fritt vilt for media av den grunnen, seier Elden til DN

(©NPK)