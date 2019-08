Eriksen Søreide tok opp bekymring for norske statsborgarar som er arrestert i Tyrkia

innenriks

– Vi har tatt opp bekymringa vår for to norske statsborgarar som står overfor rettsforfølging i Tyrkia fordi dei har deltatt i demonstrasjonar eller andre aktivitetar i Noreg som er fullstendig lovlege her, sa Eriksen Søreide då ho møtte pressa saman med Cavusoglu fredag ettermiddag.

Dei to norske statsborgarane vart arrestert i Tyrkia tidlegare i sommar, mistenkt for støtte til den forbodne kurdiske organisasjonen PKK.

Ifølgje Eriksen Søreide er det ei kjensgjerning at aktivitetar som er lovlege i Noreg, kan vere forbodne i Tyrkia.

– Poenget mitt er at norske statsborgarar som er involverte i aktivitetar som er lovlege i Noreg, ikkje bør få rettslege problem i Tyrkia, sa ho til NTB.

Cavusoglu peikte på si side på at PKK er lista som terrororganisasjon i Tyrkia.

– Dei har kanskje ei meir liberal lovgiving enn andre europeiske land og Tyrkia, men i landet mitt og i mange andre europeiske land òg er det ulovleg å gi aktiv støtte til terrororganisasjonar. Dette har ikkje noko med ytringsfridom å gjere, sa han.

(©NPK)