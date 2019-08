Harald T. Nesvik (Frp) blir fiskeri- og sjømatminister

innenriks

Harald T. Nesvik, som styrer Fiskerisakene i næringsdepartementet, blir i dag omtala som fiskeriminister.

Ansvaret til fiskeri- og sjømatministeren omfattar mellom anna fiskeri- og havbruksforvaltning, sjømattryggleik, fiskehelse og fiskevelferd og rammevilkår for sjømathandel.

– Frå dag éin har eg understreka at eg ikkje berre er fiskeriminister, men også sjømatminister. Eg er glad for at tittelen no er offisiell, fordi han viser at sjømatnæringa er meir enn fiskeri, seier fiskeri- og sjømatminister Harald T. Nesvik.

Nesvik vart utnemnd til statsråd i august 2018.

Noreg eksporterer sjømat til 150 land. I 2018 eksporterte Noreg sjømat for 99 milliardar kroner. Det svarer til 37 millionar måltid kvar dag, heile året.

