Måling: Fleirtalet støttar skuleelevanes klimaskulk

Elevane som fredag legg ned skulearbeidet for å streike for klimaet, får støtte for fråværet frå 54 prosent av dei spurde i ei undersøking Ipsos har gjort for Dagbladet. 41 prosent svarer «nei» og 5 «vet ikke» på spørsmålet «Er det greit at elever skulker for å delta på klimademonstrasjon?».

Kvinner, unge og høgt utdanna er gjennomgåande mest positive, med ein ja-del mellom 60 og 70 prosent.

I den eldste delen av befolkninga er det eit fleirtal som vender tommelen ned mot det ugyldige fråværet. Blant dei over 60 år seier berre fire av ti at det er greitt.

Leiar Gaute Eiterjord i Natur og Ungdom opplyser at status midt på dagen torsdag var 39 planlagde streikar over heile landet, frå Hammerfest i nord til Kristiansand i sør.

