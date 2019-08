Mann arrestert i Bergen for seksuelle krenkingar mot barn

innenriks

Mannen sat fengsela i ei alvorleg barneovergrepssak, men vart lauslaten før sommaren fordi politiet meinte det ikkje lenger var nokon fare for øydelegging av prov, skriv Bergens Tidende.

Politiet opplyser at dei ferske forholda dreier seg om seksuelt krenkjande åtferd overfor fleire barn i ein av kommunane i omlandet til Bergen.

Den tidlegare siktinga mot mannen omfattar grov seksuell omgang med eit barn under 14 år i ein av kommunane som ligg i nærleiken av Bergen og dreier seg om forhold frå slutten av 1980-talet og inn på 1990-talet. Mannen har ikkje erkjent straffskuld.

– Vi valde å lauslate han før sommaren etter ei konkret vurdering av fare for øydelegging av prov. No meiner vi det er fare for gjentaking. Det meinte vi òg før sommaren, men fekk ikkje medhald av retten, seier politiadvokat Kristine Knutsen-Berge i Vest politidistrikt til avisa.

Forsvararen til mannen meiner at dei nye forholda er av ein langt mindre alvorleg karakter enn forholda i den tidlegare siktinga.

