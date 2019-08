Regjeringa vil auke støtta til klimainvesteringar

innenriks

I 2019 fekk Nysnø ei samla løyving på 500 millionar kroner, og 225 millionar kroner i 2018.

– Innan 2030 skal vi kutte klimagassutsleppa med minst 40 prosent, og innan 2050 skal vi kunne kalle oss eit lågutsleppsland. Dette er ei viktig satsing for regjeringa i statsbudsjettet for neste år, og vil setje Nysnø i stand til å investere i fleire norske bedrifter som utviklar ny, klimavennleg teknologi. Det er både bra for norske bedrifter og norske jobbar, men også Noregs klimamessige berekraft, seier statsminister Erna Solberg (H).

Etableringa av fornybarfondet Nysnø var ein milepæl i norsk næringspolitikk og for det grøne skiftet, strekar forskings- og høgare utdanningsminister Iselin Nybø (V) under.

– Nysnø har gjennomført viktige investeringar i lovande norske selskap innan klimavennleg teknologi og bidrar til reduserte klimagassutslepp saman med private investorar. Verda treng fleire berekraftige lav- og nullutsleppsløysingar, og eg er glad at regjeringa aukar denne satsinga, seier Nybø.

Med løyvinga for 2020 har Nysnø fått tilført totalt 1,425 milliardar kroner. Selskapet har hittil investert i selskapa Otovo, eSmart Systems, Disruptive Technologies og Norsun, og dessutan i fondet Sarsia Seed Fund II.

