Sp meiner regjeringa må gjere meir for Tine og mjølkebøndene

innenriks

Fredag vart det kjent at Tine skal kvitte seg med 400 årsverk for å møte ein nedgang i behovet for mjølk på nesten 10 prosent.

Bakgrunnen er at det blir slutt på subsidiert Jarlsberg-ost i utlandet, pluss at forbruket av mjølk og mjølkeprodukt går ned.

Senterpartiets næringspolitiske talsmann Geir Pollestad meiner situasjonen er alvorleg. Då det vart klart at Jarlsberg-produksjonen skulle fasast ut, vedtok Stortinget samtidig at det skulle gjennomførast kompenserande tiltak, påpeikar han.

– Regjeringa har i svær lita grad følgt dette opp. Det er svært uheldig, seier Pollestad til NTB.

Mindre import av jogurt og ost

Han ramsar opp styrkt tollvern, frakttilskot og å sjå på innføring av ulike støtteordningar som moglege ordningar som regjeringa bør vurdere.

– Tine må sjølvsagt sørge for at det er samsvar mellom produksjon og forbruk. Men det er bestemt at støtta til Jarlsberg-osten skal vekk, og no fell heile rekninga på norske mjølkebønder. Vi meiner det er feil, seier Pollestad.

Eitt tiltak vil vere å avgrense import av jogurt og ost.

– Vi har jo framleis store tollfrie kvotar, så utvalet i butikk treng ikkje å bli rørt. Men vi meiner at standardost bør lagast av norsk mjølk, seier Pollestad, som varslar at Senterpartiet vil følgje opp temaet i samband med fremlegginga av statsbudsjettet.

Vil la staten ta rekninga

Senterpartiet meiner vidare at staten bør overta rekninga på 100 millionar kroner som Tine kvart år betaler konkurrentane sine som konkurransefremmande tiltak.

– Det vil styrke Tines økonomi, men samtidig vil det ikkje gå utover Q-Meieriene og Synnøve Finden, seier Pollestad.

Leiaren i Norsk Bondelag, Lars Bartnes, seier til Nettavisen at det er ein tøff marknad for mjølkeprodukt i Noreg. Bøndene er pressa på grunn av import av ost og andre mjølkeprodukt.

– Når vi no skal tilpasse norsk mjølkeproduksjon til ein mindre marknad, så vil det ramme økonomien på kvart enkelt mjølkebruk. Samtidig ser eg at Tine varslar ei svakare prisutvikling på mjølk enn det vi har hatt dei siste åra. Dette vil merkast, seier Bartnes.

