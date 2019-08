Støre avlyste møte med Ap-bastion

innenriks

Torsdag kveld måtte leiaren for Arbeidarpartiet Jonas Gahr Støre avlyse eit møte med åtte lokallag i Otta i Sel kommune, skriv TV 2.

Oppland er historisk ein Ap-bastion, men ifølgje Gudbrandsdølen Dagningen ligg partiet an til å miste makta til Senterpartiet i Sel. Ap har hatt ordførarvervet i kommunen i snart 100 år.

Ordførar Dag Erik Pryhn (Ap) i Sel seier til TV 2 at det er beklageleg at Støre avlyste besøket.

– Eg la merke til utover kvelden i går og i dag at Støre er ekstra travel i dag. Men vi fekk beskjed om at det kan komme ei erstatning seinare, så vi får sjå om vi får besøk likevel, seier han til kanalen torsdag.

Torsdag var Støre i Kongsvinger og Løten. Då var NRKs avsløringar om at Støre har sete med eigardelar i DNB-fond som investerer i private velferdskonsern, blant temaa. Støre har no gått ut av fonda.

– No vart det mykje tid på dette på morgonen. Eg skal til Trondheim i morgon. Så partikontoret som gir oss signal om kvar vi bør reise, har gitt oss beskjed om at det blir for hektisk. Så det har eg respektert, seier Støre om avlysinga.

