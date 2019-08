Tidlegare biskop har hatt ulovleg arbeidskraft i 14 år

innenriks

Den avgåtte Oslo-biskopen står fram i Vårt Land og erkjenner at han i 14 år har gitt jobb til ein ikkje-returnerleg asylsøkar utan opphaldsløyve. Stålsett vel å fortelje offentleg om lovbrotet sitt, som etter utlendingsloven kan straffast med bøter og fengsel i inntil to år.

– Dette er ei form for sivil ulydnad som eg tar ansvar for. Ulydnaden rettar seg mot det eg oppfattar som ei umoralsk ordning, seier Stålsett til avisa.

Vårt Land fortalde tidlegare i veka om 55 år gamle Lula Tekle som har vore i Noreg i snart 19 år som ikkje-returnerleg asylsøkar. Utan arbeidsløyve, fast bustad eller tilgang på helse- og sosialhjelp har tilværet vore vanskeleg. Etter at historia vart kjent, kom det fram at Tekle i 14 år har vore deltidstilsett som reinhaldar hos Stålsett. Før det hadde ho ei tilsvarande stilling i bispedømmegarden i Oslo der dei trefte kvarandre.

Tekle vart fråtatt skattekortet sitt etter ei regelendring i 2011. Ho hadde fast jobb og eiga leilegheit, men mista då retten til å jobbe. Jobben hos Stålsett, som fram til då hadde betalt skatt og arbeidsgivaravgift, mista ho likevel ikkje.

– Plikta til å hjelpe eit medmenneske i nød var viktigare for meg enn lydnaden mot ei uklar rettsordning, seier Stålsett. Han omtalar det som ei kristen plikt å støtte kvinna med arbeid.

Stålsett seier han er vel kjent med dei moglege konsekvensane han no står overfor, men seier det er for ikkje noko å rekne mot kva dei papirlause opplever kvar dag. No oppmodar han politikarane om å gi amnesti for papirlause i Noreg.

– Det å vere godhjarta er faktisk ei politisk moglegheit, seier Stålsett.

