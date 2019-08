innenriks

– Vi har arrestert to personar for skadeverk. Tredjemann forsvann før politiet kom fram. Desse blir køyrde til arresten for vidare oppfølging. Det er små skadar på valbua, opplyser politiet i Oslo.

Operasjonsleiaren seier mennene verka å vere rusa.

– Dei skal ha gått laus på valbua med sag og noko verktøy, seier operasjonsleiar Magne Olsvoll til Dagbladet.

(©NPK)