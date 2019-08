Utmarkskommunar seier nei til vindkraftplan

innenriks

Leiar Hanne Alstrup Velure i USS meiner dokumentet frå Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE), der 13 område blir peikte ut som eigna for vindkraft på land, skjerpar konfliktnivået.

Kommunane som blir ramma, er ikkje høyrde, påpeikar Velure, som meiner det ikkje er gjort grundige nok vurderingar av miljø- og samfunnsinteressene i områda.

– NVEs forslag inneheld ingen gode grunngivingar for behovet for ei storstilt vindkraftutbygging på land i Noreg, verken av klimapolitisk eller energipolitisk karakter. Med dei store naturinngrepa som vil følgje av vindkraftutbygginga den nasjonale ramma legg til rette for, bidrar òg det til eit skjerpt konfliktnivå, seier Velure i ei pressemelding.

USS meiner elles at mangel på lokale skatteordningar for vindkraft er ei årsak til at utbyggingane no møter så mykje motbør. Velure etterlyser skatteordningar for vindkraft som kjem vertskommunane til gode, sånn som skatt på vasskraft har gjort.

Statsminister Erna Solberg (H) har sjølv bidratt til å så tvil om NVEs ramme vil bli politikken til regjeringa.

– Regjeringa har genuint vore i stuss på om vi treng denne ramma. Dette skulle vere konfliktreduserande. Målet var at vi skulle sortere vekk ein del stader det ikkje var aktuelt å bygge ut, og sitje igjen med stader der det var bra. Viss det ikkje blir konfliktreduserande, gir det litt lite verdi, sa Solberg under ein pressekonferanse nyleg i samband med Enova støtte til Equinors nye havvindanlegg.

Høyringsfristen for NVEs ramme var opphavleg sett til 1. august, men Olje- og energidepartementet har forlengt fristen til 1. oktober.

