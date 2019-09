100 millionar for å få Meråkerbanen på straum

innenriks

Venstres stortingsrepresentant Jon Gunnes håper banane kan vere over på straum innan 2023, skriv Trønder-avisa måndag.

– Dette er ein oppstartsløyving, men betyr samtidig at pengane som skal til, kjem etter kvart, seier han.

– 100 millionar betyr i alle fall at ein får på plass trafostasjonen i Stjørdal som skal sørge for straum til toga. I tillegg gir det rom for at Jernbanedirektoratet kan halde fram planlegginga av elektrifiseringa, legg Gunnes til.

SVs stortingsrepresentant Lars Haltbrekken meiner det er på høg tid at det kjem pengar til elektrifisering av Trønderbanen og Meråkerbanen.

– Men 100 millionar er ikkje nok. Derfor vil vi fremme forslag i Stortinget om at regjeringa no må forplikte seg til å fullfinansiere elektrifiseringa, seier han til NTB.

(©NPK)