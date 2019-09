100 millionar til istandsetjing av viktige eksportvegar

innenriks

Det varsla statsminister Erna Solberg (H) og samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) under eit besøk i Bodø måndag ettermiddag.

– Vi har vore opptatt av korleis staten kan bidra til å ruste opp viktige fylkeskommunale eksportvegar. Det vi har konkludert med, er å innføre ei ny tilskotsordning for viktige næringsvegar på 100 millionar kroner i budsjettet for neste år, seier Solberg.

– Vi har sagt mange gonger at ingen har det så travelt som død laks. Dei skal til marknaden på rekordtid, og det vi har sett, er at det har vore for dårleg samanheng mellom det statlege vegnettet, som har vore enormt mykje utbygd dei siste åra, og dei fylkeskommunale vegane, seier Dale.

– Ved å innføre ei tilskotsordning der vi betaler litt av rekninga, medan fylket tar sitt, så håper vi at vi skal løfte dei viktige næringsvegane opp i køen. Og vi veit at dette er særleg avgjerande i distrikta, der mykje av verdiskapinga skjer, seier Dale.

