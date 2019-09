13 grep for fleire kvinnelege gründerar

innenriks

– Gjennom handlingsplanen vil vi bidra til at fleire kvinner etablerer verksemder, seier likestillingsminister Trine Skei Grande (V) i ei pressemelding.

Fleire av tiltaka viser til behovet for meir kunnskap om situasjonen i dag, enklare oversikt over kva for verkemiddel som finst og korleis dei treffer kvinnelege gründerar. I mange av tiltaka vil regjeringa derfor kartlegge, vurdere og greie ut situasjonen.

Mellom anna vil regjeringa gå gjennom alle rammevilkår og ordningar for gründerar og sjølvstendig næringsdrivande.

Han vil òg greie ut ei ordning der sjølvstendig næringsdrivande beheld tente rettar til dagpengar i ein utvida periode ved overgang frå lønt arbeid til eiga verksemd.

Regjeringa vil òg greie ut ein modell med minstefrådrag for sjølvstendig næringsdrivande som alternativ til faktiske frådrag.

(©NPK)