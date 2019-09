Aktivistar nektar å betale bot etter slakteri-demonstrasjon

innenriks

Fleire aktivistar frå organisasjonen Direct Action Everywhere (DXE) lenka seg til portane til Furuseth slakteri for å hindre at slaktebilar fekk komme seg inn og levert dyr til slakt. Fire aktivistar nekta å fjerne seg då politiet kom til staden, noko som resulterte i ei bot til kvar av dei på 10.500 kroner.

No skriv ein av dei fire, Samuel Rostøl, på Facebook at tre av dei ikkje vil betale bøtene. Han meiner det er feil at aktivistane får bøter på 10.500 kroner, medan det aktuelle slakteriet fekk ei bot på 23.000 kroner for å ha senka ein gris i varmt vatn før han hadde vorte ordentleg avliva, skriv Nationen.

– Vi krev at bøtene våre blir nedjusterte til same nivå som det Furuseth slakteri fekk, noko som svarer til ei bot på ca. 9 kroner per person, skriv Rostøl.

