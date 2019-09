Aktor meiner advokat ville dope ned og bortføre valdtektsoffer

innenriks

Tysdag møter den tidlegare strafferettsadvokaten i Oslo tingrett – denne gongen som tiltalt i ei alvorleg straffesak. Den fem sider lange tiltalen omfattar ei rekke forhold knytt til praksisen til mannen som advokat, mellom anna forsøk på å dope ned og få bortført ei kvinne før valdtektssaka ho var fornærma i, skulle opp for retten.

Dette forholdet strekker seg over fire år tilbake i tid. Kvinna skulle bli dopa ned og bortført lenge nok til at ho ville bli borte frå rettssaka mot mannen, som ho hevdar valdtok henne, ifølgje tiltalen. Bortføringsforsøket var mislykka fordi torpedoen ikkje ville gjennomføre oppdraget.

Nokre månader seinare prøvde Mirmotahari å inngå såkalla drapsforbund, ved å tilby ein mann 200.000 kroner for å reise til Iran og ta livet av mannen som nekta å gjennomføre bortføringa, kjem det fram av tiltalen.

Erkjenner fire forhold

– Vårt hovudsyn på dette er at det i det store har vore snakk og tankar. I den grada retten legg det som står skrive til grunn, ligg dette langt føre det som er straffbart, seier Mirmotaharis forsvarar, advokat Anders Brosveet, til NTB.

Han peikar mellom anna at på posten som gjeld drapsforbund, baserer seg på forklaringa til den andre parten, som visstnok har forklart politiet at det ikkje vart inngått nokon avtale. Dermed finst det heller ikkje noko straffbar drapsforbund, meiner Brosveet.

Mirmotahari erkjenner straffskuld for fire forhold i den omfattande tiltalen – tre postar som knyter seg til å unndra middel frå selskap, og skattesvik og éin som omhandlar brot på teieplikta.

– Essensen er at det ikkje vart krumma nokon hår på nokon hovud, seier Brosveet.

Bandopptak sentralt

VG avslørte sommaren 2016 saka om forsvarsadvokaten som visstnok bad ein torpedo om å kidnappe og dope ned eit valdtektsoffer. Heile samtalen mellom torpedoen og Mirmotahari vart tatt opp. Avisa kunne sitere heile samtalen.

Brosveet hevdar no at tiltalen i stor grad bygger på innhaldet i denne samtalen.

Inntil i fjor sommar var Amir Mirmotahari ein kjend forsvarsadvokat. Han dreiv sitt eige advokatfirma med sju tilsette og hadde mange klientar. Han var òg øvste leiar for ei rekke selskap, med samla verdiar i hundremillionarsklassen, primært innan eigedom.

Tiltalen som dei neste to månadene skal bli behandla, omfattar dessutan tapping av eit selskap for snautt 750.000 kroner, momsbedrageri for drygt 150.000 kroner, vitnepåverknad og grove truslar knytt til straffesaker han var forsvarar i.

