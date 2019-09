Endeleg klarsignal for nytt vikingtidsmuseum

innenriks

Regjeringa gav måndag klarsignal til bygging av nytt vikingtidsmuseum og løyver 35 millionar kroner til oppstart av prosjektet neste år.

Forskings- og høgare utdanningsminister Iselin Nybø (V) og kulturminister Trine Skei Grande (V) smilte frå øyre til øyre då dei kunne sleppe budsjettlekkasjen måndag.

– Dette er verdsarven vår, den skal vi ta vare på, sa Nybø og la til at det er ein stor og viktig dag for landet.

Utdatert bygg

Planane har lenge vore klare, men det har tatt tid å få løyvingane på plass. Eit dansk arkitektfirma vann i 2016 konkurransen om å teikne det nye museet med utkastet «Naust». Bygget skal plasserast i tilknyting til det eksisterande bygget på Bygdøy.

Museet er i dag dimensjonert for å ta imot 40.000 besøkande i året, men besøkstalet er på over 500.000. Dei skjøre vikinggjenstandane står òg svært utsette til og har vore eksponerte for luftforureining, støv, vibrasjonar og temperatursvingingar.

Bygget er utdatert på alle måtar, påpeikar direktør Håkon Glørstad ved Kulturhistorisk museum ved Universitetet i Oslo, som har ansvaret for vikingskipsmuseet. Det nye bygget får eit utstillingsareal som er tre gonger så stort som dagens museum.

– Dette er ein lang kamp som endeleg blir krona med siger. Det er ein dag som vi verkeleg skal feire, seier Glørstad.

Løfta 2 millimeter

Vikingskipa skal berre flyttast om lag 50 meter. Alt skal skje under tak og på same planet. Likevel er det nesten til å miste nattesøvnen av å flytte dei skjøre, skjøre nasjonalklenodia. Som ein del av førebuingane har museet fått laga eit løftesystem og har heva vikingskipa 2 millimeter for å teste om dei lèt seg flytte på.

Det skal så byggast ein stålrigg rundt skipa slik at dei kan flyttast som om dei framleis stod på bakken.

– Det er alltid veldig skummelt å flytte på noko som helst. Men vi ser at skipa klarte belastinga veldig godt. Når ein har løfta skipet 2 millimeter, kan ein i prinsippet berre halde fram løftinga. Det er ingen større risiko ved å løfte det meir, seier Glørstad til NTB.

Ingen tilsvarande

Dørene til vikingskipsmuseet blir stengde for publikum i ein periode på to til tre år medan bygginga går føre seg. Det er både av omsyn til samlinga og dei besøkande, ifølgje Glørstad.

Det er ingen andre museumssamlingar i verda som har vore gjennom noko tilsvarande, ifølgje direktøren. Museet har henta inn ekspertar som konservatorar, akustikarar, vibrasjonsspesialistar og ingeniørar for å planlegge utvidinga.

Problemet er at vikingskipa består av det som kallast arkeologisk tre, noko som minner om grillkol. Det ser solid ut, men blir det utsett for belasting, kan det plutseleg smuldre opp og gi etter.

Glørstad ventar likevel ingen overraskingar, fordi ein har brukt fleire år på å samle inn kunnskap og planlegge.

– Vi har så mykje kontroll som det er mogleg å ha i ein slik samanheng, seier han.

Prislappen på 2 milliardar kroner omfattar nybygg, sikring av vikingskipa og tilhøyrande gjenstandar. Det inneber òg rehabilitering av det eksisterande vikingskipshuset og eit utandørsanlegg.

Opnar i 2025

No blir det først eitt år med detaljplanlegging før det første spadetaket kan takast mot slutten av 2020. Deretter held bygginga fram i omtrent to år. Når råbygget står klart, kan sjølve flyttinga av vikinggjenstandane byrje. Det tar venteleg òg eit års tid. Til slutt går det med om lag eit år til å ferdigstille det nye bygget som museum.

Målet er at det nye vikingtidsmuseet kan opne for publikum i 2025. I tillegg til ei tredobling av utstillingsareala vil det nye museumsanlegget innehalde restaurant, auditorium, større museumsbutikkar, betre forhold for skuleomvisningar, laboratorium med publikumsinnsyn og areal for etablering av eit senter for vikingtidsforsking.