Krypto-investorar får ta arrest i Bitcoins Noreg-millionar

Det er fare for at verdiar kan gå tapt viss det ikkje blir tatt sikring i dei no, ifølgje Stavanger tingrett, som i rettsavgjerda si mellom anna viser til påstandar om det er «vesentleg tvil om viljen og evna til å gjere opp for seg» i Bitcoins Noreg. Dei 83 tidlegare kundane til kryptovaluta-børsen fekk dermed fullt gjennomslag hos retten, skriv E24.

Dei har fremma krav om sikring av verdiar – bankinnskot og formuesgoder – i Bitcoins Noreg fór til saman 12,5 millionar kroner. Det største einskildståande erstatningskravet er på 1,18 millionar kroner, men fleire av saksøkarane har krav på over 500.000 kroner.

Ein av leverandørane til Bitcoins Noreg vart i vår utsett for eit dataangrep, som også ramma den norske kryptobørsen. Kryptovaluta til ein verdi av nær 4,5 millionar kroner var stole, melde Bitcoins Noreg-gründer Ole-André Torjussen. 1. juli kunngjorde han at innskotet til kundane ville bli selt.

I byrjinga av juli kunne bitcoin bli seld til rundt 11.000 dollar per stykk, men Bitcoins Noreg lova berre å betale tilbake verdien frå 1. mai, då kursen var under halvparten.

Det har ikkje lykkast NTB å komme i kontakt med Torjussen i samband med denne saka. Heller ikkje E24 har fått kommentarar frå Torjussen. Han har tidlegare lova at verdiane til kundane skal bli ført tilbake til dei og har avvist kategorisk alle påstandar om bedrageri – mellom anna såkalla «exit scam».

