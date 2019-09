Listhaug meiner mål om nullutslepp i 2025 er urealistisk

innenriks

I Nasjonal transportplan har regjeringa og Stortinget sagt at det ikkje skal rulle ein einaste ny personbil med klimaskadelege utslepp ut av bilforhandlarane i landet i 2025.

Nestleiar i Frp og statsråd Sylvi Listhaug seier til NRK at målet ikkje er realistisk.

– Det er eit mål, men det ser langt frå mogleg ut å nå det så raskt. Det handlar om kva for ei teknologisk utvikling som vil skje dei neste åra. Eg er heilt overtydd om at det finst mange i Noreg som også etter 2025 har behov for diesel- og bensinbilar, og det meiner vi at dei må få lov til å kjøpe, seier Listhaug til kanalen.

Også Finansdepartementet har tidlegare uttalt at dei ikkje trur målet kjem til å bli nådd. I nasjonalbudsjettet for 2019 skriv departementet at kvar fjerde nye bil i 2030 blir venta å vere ein ladbar hybrid. Det betyr ein bil som har fossil forbrenningsmotor og eit batteri som kan bli lada i tillegg.

Men Frp har ikkje noko anna val enn å ta omsyn til målet om nullutsleppsbilar, fordi partiet har underteikna på det, poengterer Venstre-nestleiar Ola Elvestuen. Han er usamd med Listhaug i at 2025-målet er urealistisk.

– Ho tar feil. Det er heilt realistisk, og vi er i god rute til å klare det, seier han til NRK.

Klima- og miljøministeren viser til at det er Venstre som har kjempa gjennom målet.

